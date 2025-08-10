Merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarının başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - AFAD verilerine göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sözkonusu depremle ilgili saha taramalarını başladığını, an itibariyle herhangi bir olumsuzluk olmadığı kaydedildi.