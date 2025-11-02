Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas Divriği'de açılan hava kampüsünün afet yönetiminde stratejik, havacılıkta ise gençlerin hayallerini gökyüzüne taşıyacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, 'Türkiye, 4 saatte 67 ülkeye ulaşıyor!'

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde Türkiye'nin 14. Hava Kampüsü'nün açılışını yaptı.

UNESCO mirası Divriği, havacılık, turizm ve kültürün merkezi olacak.

Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın 1936'da kurduğu ilk ilçe havaalanını modern bir kampüse dönüştüren bu adım, amatör ve sportif havacılığı ateşleyecek.

Nuri Demirağ'ın yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil; aynı zamanda 'gökleri fethetmek' ülküsüyle Anadolu'nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealist olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Divriği'ye kazandırdığı bu havaalanı, onun memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesidir. Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor; Nuri Demirağ'ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek' diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, söz konusu kampüsün Nuri Demirağ'ın 84 yıl önceki vizyonunu bugüne taşıdığını ifade etti.