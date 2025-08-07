Adıyaman’ın Mezarlık Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki M.E., sabah çöp atmaya giden bir vatandaş tarafından çöp konteynerinin yanında hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde genç çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. M.E.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, Mezarlık Mahallesi’nde derin üzüntüye neden olurken, vatandaşlar gencin ölümüne ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyor.