İstanbul’da 6 Ağustos Çarşamba akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünde etkili oldu. Silivri ve Çatalca’da başlayan yağışlar kısa sürede tüm kente yayılarak gece boyu devam etti. İstanbul'da yağış ve fırtınanın yeniden bu gece yarısından itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKOM’un (Afet Koordinasyon Merkezi) uyarısı doğrultusunda 39 ilçede eş zamanlı olarak teyakkuza geçti. Olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla başta mazgallar, yollar, alt geçitler ve dere yatakları olmak üzere birçok noktada temizlik, bakım ve güvenlik çalışması yürütüldü. Benzer çalışmalar bugün ve yarın da devam edecek.

58 AĞAÇ DEVRİLDİ, 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yağış ve fırtına nedeniyle 58 ağaç devrildi, 11 tehlike arz eden parça tespit edildi, 2 çatıda ise uçma meydana geldi. Bu olaylarda 6 araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

TEMİZLİK, KONTROL VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

İBB ekipleri yağış öncesi ve sonrası yürüttüğü çalışmalarda mazgalların temizliği, yollar ve alt geçitlerde biriken molozların kaldırılması, refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının bertaraf edilmesine öncelik verdi.

Alt geçitlerdeki yağmursuyu terfi merkezlerinin bakımları tamamlandı. Fırtınanın etkili olduğu saatlerde trafiğin aksamasını önlemek için vinç ve çekici ekipleri kritik noktalara konuşlandırıldı. Ayrıca su baskını riski bulunan bölgelere kum torbaları yerleştirildi.

YAĞIŞ VE FIRTINANIN YENİDEN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenen yağışların, 8 Ağustos Cuma sabahı saat 01.00’den itibaren Avrupa Yakası’nın kuzeyinden başlayarak, sabah 06.00’dan itibaren kent genelinde yeniden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU İTİBARİYLE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

AKOM’a göre kararsız hava koşulları Cumartesi günü sona erecek. Yeni haftada hava sıcaklıklarının 30-33°C seviyelerine çıkması bekleniyor.