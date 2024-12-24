Adıyaman’da gerçekleşen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir'den 'peşkeş' iddialarına sert yanıt Balıkesir Büyükşehir'den 'peşkeş' iddialarına sert yanıt

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 95 gram bonzai, 56 adet sentetik ecza, 9 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: igf