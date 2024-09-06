Adıyaman'da narkotik ekiplerince gerçekleşen operasyonda 29 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında farklı zamanlarda yakalanan 11 şüpheli şahıstan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar, UYUMA ve 112 çağrı merkezi üzerinden yapılan ihbarlar, NARVAS projesi üzerinden yapılan analizler neticesinde 29.08.2024-04.09.2024 tarihleri arasında 11 ayrı yakalamada toplam 11 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanma Suçundan adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre çalışmalarda toplamda; 9.29 Gram Metamfetamin Maddesi, 28,62 Gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 101.07 Gram Bonzai, 2 adet yeşil renk Ecstasy, 5 adet Galara Sentetik Ecza, 3 adet Neurontin Sentetik Ecza, 1 adet Uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 1 adet tabanca 15 adet fişek dolu şarjör ve 50 adet fişek, 3 araca trafik yönünden 13 bin 68 TL idari para cezası, 2 adet motosiklet trafikten men edildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 11 şahıstan Ö.Ö adlı şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.İ adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, gençleri zehirleyen zehir tacirleri ile mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini kaydetti.