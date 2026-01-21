9 ilde 9 suç örgütüne büyük darbe! 89 şüpheli yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda toplam 41 kişiyi yakaladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ya da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; yağma suçundan 11 yıl 40 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yine yağma suçundan 7 yıl 31 ay 51 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 8 kişinin de aralarında olduğu toplam 41 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 11'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

