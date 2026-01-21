Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda toplam 41 kişiyi yakaladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ya da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; yağma suçundan 11 yıl 40 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yine yağma suçundan 7 yıl 31 ay 51 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 8 kişinin de aralarında olduğu toplam 41 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 11'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.