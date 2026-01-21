Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 907 bin 515'e ulaştığını, başvuruların parasal değerinin ise 12,4 milyar TL olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercii olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığı, yargıya taşınmadan Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı.

2025 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetlerine 907 bin 515 başvuru yapılırken, bu başvuruların 849 bin 143'ü sonuçlandırıldı. Başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar TL olarak kaydedildi. 2024 yılına kıyasla başvuru sayısında yüzde 20 artış yaşandı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 72'Sİ E-DEVLET ÜZERİNDEN

Tüketicilerin, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yapmayı tercih ettiği belirtildi. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72'si elektronik ortamdan gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si kadın tüketiciler tarafından yapıldı. Yaş dağılımında ise en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş grubundan, en az başvuru ise yüzde 3 ile 65 yaş üstünden geldi.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul (235.253), Ankara (100.958), İzmir (60.722), Bursa (33.581) ve Antalya (28.045) oldu. En az başvuru yapılan il ise Ardahan (561) olarak açıklandı.

İl Tüketici Hakem Heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe bazında ise Ankara Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldı.

2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet iddialarından oluştu. Ürün bazında en fazla şikâyet ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri için yapıldı. Bu ürün grubu toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturdu. Bunu mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücreti, mobilya, cep telefonu ve internet aboneliği şikâyetleri izledi. E-ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak kaydedildi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Sektörel dağılıma göre en fazla başvuru 484 bin 170 ile perakende ticaret sektörüne yapıldı. Abonelik hizmetleri ve finansal hizmetler sektörü de en çok şikâyet alan diğer sektörler arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, ayrıca, 2026 yılı için değeri 186 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklar için tüketicilerin e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapabileceğini hatırlattı.