Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında E.Y., A.Ç., S.T. ve Ç.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin toplam 12,81 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahta Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

