Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahta Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Kahta ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 11 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin toplam 12,81 gram metamfetamin olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında E.Y., A.Ç., S.T. ve Ç.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.