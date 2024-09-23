Rekabet Kurumu, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi hakkında yürütülen önaraştırma sonucunda şikayetlerin reddi ile soruşturma açılmaması yönünde verilen 21.04.2022 tarihli ve 22-18/300-133 sayılı kararını Ankara 12. İdare Mahkemesinin iptal kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Dosyada yer alan bilgileri ve belgeleri 28 Ağustos 2024 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.