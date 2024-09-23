TECNO ve MediaTek, Shenzhen'deki ortak yapay zeka laboratuvarlarını resmen hayata geçirerek yapay zeka alanındaki yeniliklerin sınırlarını zorlama konusundaki işbirliklerinde yeni bir sayfa açtı.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda akıllı telefonlar, mobilite, geniş kullanıcı tabanı, kapsamlı uygulama ekosistemi ve güçlü bilgi işlem yetenekleri nedeniyle yapay zeka uygulamaları için hayati bir platform haline geldi.

Yeni kurulan AI ortak laboratuvarı, mobil cihazlarda büyük dil modelleri, akıllı ajanlar, AI asistanı ve görüntülemeye dair inovasyona yönelik uygulamalara odaklanacak. Laboratuvar, kitleler için yapay zeka destekli hizmetlerin ve mobil uygulamaların keşfedilmesini ve geliştirilmesini teşvik ederek, üretken yapay zeka için daha ileri düzeyde yaygınlaştırma ve optimizasyon çözümleri sağlamayı amaçlıyor.

Gelişmekte olan pazarların lider akıllı telefon markası TECNO, büyük dil modellerini, bağlantı teknolojilerini, AIGC görüntüleme teknolojilerini ve pek çok azınlık dilinde yapay zeka sesli asistan teknolojilerini keşfederek yapay zeka teknolojisi yaygınlaştırmaya devam ediyor. TECNO'nun yapay zeka vizyonu, kullanıcıların günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan pratik yapay zeka yaratıyor. Yenilikçi yapay zeka asistanı Ella, kullanıcıların günlük görevlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ve akıllı Soru-Cevap ve program planlamadan fotoğraf düzenlemeye kadar çeşitli destekler sağlayan akıllı bir yol arkadaşı olarak hizmet veriyor. Ella'nın yapay zeka ile yazma, çeviri ve arama gibi temel özellikleri, yerelleştirilmiş dil tanıma ve yerel yaşam uygulamaları ile derinlemesine entegre edilerek, dünya çapında gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar için kapsamlı bir akıllı asistan haline geldi.

Bu iş birliğinde TECNO, gelişmekte olan pazarlarda akıllı telefon sektöründeki kapsamlı deneyiminden, yerel hayata yönelik senaryolarına ilişkin benzersiz içgörülerinden ve yapay zeka teknolojik avantajlarından yararlanarak laboratuvar için algoritma ve uygulama desteği sağlayacak. MediaTek, yapay zeka algoritmalarının verimli çalışmasını sağlamak için lider yonga tasarım yeteneklerini ve güçlü bilgi işlem platformunu kullanacak ve uç yapay zeka teknolojisindeki yenilikleri ve atılımları birlikte teşvik edecek.

TECNO TEX Yapay Zeka Merkezi Genel Müdürü Shi Tuanwei, "Yapay zeka teknolojisi, önümüzdeki yirmi yıl boyunca teknolojik gelişim dalgasına öncülük ederek akıllı telefonlar için yeni teknolojik inovasyon ve gelişim fırsatları sunacak. Bu ortak yapay zeka laboratuvarının kurulmasıyla TECNO ve MediaTek, akıllı terminal cihazlarının yapay zeka uygulama deneyimini daha da geliştirmek için model, algoritma, yazılım ve donanım kaynaklarını entegre ederek kullanıcılara yeni nesil yapay zekalı akıllı telefonlar sunacak" dedi.

MediaTek Bilgi İşlem ve Yapay Zeka Teknolojisi İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lu Zhongli, "Üretken yapay zeka, çoklu model ve ajan zekası, yapay zekanın gelecekteki gelişiminin üç ana eğilimdir. MediaTek olarak buluttan terminale kadar yeni bir yapay zeka ekosistemini birlikte inşa etmek için daha fazla ekosistem ortağıyla çalışmayı umuyoruz. TECNO'nun algoritma avantajlarından ve MediaTek'in mobil bilgi işlem platformundan yararlanarak, AI ortak laboratuvarı, terminal uygulama ekosisteminde devrim yaratarak uç AI teknolojisinin gelişimini birlikte keşfedecek ve yönlendirecektir" diye konuştu.