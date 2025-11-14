Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, 12 Kasım tarihinde anlamlı bir gezi düzenleyerek Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyaret kapsamında ADD üyeleri, TBMM'de Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan tarafından karşılandı.

Milletvekili Yazgan, Keşan'dan gelen dernek üyeleriyle yakından ilgilenerek Meclis çalışmalarına dair bilgi verdi. ADD üyeleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin simgesi olan Meclis'te bulunmaktan duydukları gururu ifade etti.

ANITKABİR'DE DUYGUSAL ANLAR

Gezi programı kapsamında Anıtkabir'i de ziyaret eden ADD Keşan Şubesi üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar, Cumhuriyet'in kurucusuna duydukları sevgi ve minnettarlığı dile getirdi.

ÖZCAN VE MİLLETVEKİLİ YAZGAN'A TEŞEKKÜR

ADD Keşan Şubesi yöneticileri, gezinin gerçekleşmesine katkı sunan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a teşekkür etti.

'Bu anlamlı ziyarette bizlere destek olan Başkan Mehmet Özcan'a ve misafirperverliğiyle bizi yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan'a teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da Atamızın huzurunda bulunmak bizler için büyük bir onurdu.'