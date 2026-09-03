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Yıllardır yol özlemi çeken bölge halkı kendilerine sunulan hizmetten dolayı büyük sevinç yaşadılar.

Bu kapsamda Ulubey ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde çalışan ekipler 3 km'lik güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 19 ilçede sürdürülen ulaşım yatırımlarıyla mahalle ve grup yollarının standardı yükseltilirken, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor.

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