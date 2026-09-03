Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 19 ilçede sürdürülen ulaşım yatırımlarıyla mahalle ve grup yollarının standardı yükseltilirken, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor.
Bu kapsamda Ulubey ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde çalışan ekipler 3 km'lik güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Yıllardır yol özlemi çeken bölge halkı kendilerine sunulan hizmetten dolayı büyük sevinç yaşadılar.
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