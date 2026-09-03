Ruhsat Süreçleri Eğitimi ve Çalıştayı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, esnafın işini kolaylaştırırken belediye çalışanlarının emeğini ve sorumluluğunu da gözeten bir çalışma düzeni oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) teknik desteği ve ilçe belediyelerinin bürokratlarının katılımıyla düzenlenen iki günlük Ruhsat Süreçleri Eğitimi ve Çalıştayı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde ilçe belediyelerinin ruhsat müdürleri ve teknik personeline esnafın yaşadığı sorunlar aktarıldı. İlçeler arasındaki uygulama farklılıklarının ele alındığı programda ruhsat mevzuatına ilişkin eğitimler verildi. İkinci gün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Ruhsat işlemlerinin hem esnaf hem de kentin ekonomik yaşamı açısından önemli olduğunu belirten Başkan Tugay, ruhsatın bir işletmenin faaliyete geçmesi, yatırım yapması ve istihdam yaratması açısından temel adımlardan biri olduğunu söyledi. Ruhsat süreçlerinin aynı zamanda vatandaşların sağlıklı, güvenli ve nitelikli hizmet alması açısından da önemli bir işlev taşıdığını ifade eden Tugay, esnaf ve belediye çalışanlarının bu süreçte farklı sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti.

Başkan Tugay, 'Bizim sorumluluğumuz, her iki tarafın emeğini koruyan bir çalışma düzeni oluşturmaktır. Bir tarafın işini kolaylaştırırken diğer tarafın yükünü artırmayı doğru bulmuyoruz. Hedefimiz; doğru bilginin en başta verilmesi, izlenecek yolun açıkça anlatılması, hazırlıkların zamanında yapılması ve sürecin karşılıklı anlayış içerisinde ilerlemesidir' dedi.

'KAZANILAN EKMEK, BÖLÜŞÜLEN EKMEĞE DÖNÜŞÜR'

Ruhsat işlemlerinin esnaf ile belediyeyi karşı karşıya getiren bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Tugay, iki tarafın ortak hedefinin işletmelerin güvenli ve düzenli biçimde faaliyete geçmesi olduğunu söyledi.

Bir işletmenin açılmasının yalnızca iş yeri sahibi açısından değil, çalışanlar ve kent ekonomisi açısından da yeni bir değer oluşturduğunu ifade eden Tugay, 'Bir iş yeri ruhsat aldığında yeni bir işletme faaliyete geçer, hem işveren hem de çalışanlar için yeni bir kazanç kapısı açılır. Kazanılan ekmek, bölüşülen ekmeğe dönüşür' diye konuştu. Her ilçenin kendine özgü koşulları bulunduğunu belirten Tugay, farklı ilçelerde edinilen deneyimlerin ortak bir birikime dönüştürülmesinin önemine değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

'SORUN VARSA TESPİT EDELİM, BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRALIM'

İESOB Başkanı Yalçın Ata da çalıştayın, esnafın ruhsat işlemlerini daha anlaşılır, hızlı ve öngörülebilir hale getirecek bir yol haritası oluşturması açısından önemli olduğunu söyledi. Ruhsat işlemlerinde yaşanan gecikme ve farklı uygulamaların esnaf açısından zaman ve maliyet kaybına neden olduğunu belirten Ata, 'Ruhsat süreçlerinin esnafımız açısından bir engel değil, iş hayatına güvenli ve düzenli bir başlangıç sağlayan bir mekanizma haline gelmesini istiyoruz. Sorun varsa tespit edelim, farklı uygulama varsa ortaklaştıralım, belirsizlik varsa açıklığa kavuşturalım, çözüm mümkünse birlikte hayata geçirelim' dedi.