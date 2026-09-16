Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı, Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesisin tamamını denetledi. 3 gün süren denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı, 12 tesis kapatıldı.

ADANA (İGFA) - Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da artırılan eş zamanlı denetimler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez birimlerinin de aralarında bulunduğu 10 denetim ekibi 8-9-10 Eylül'de Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerin yoğun olduğu Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerinde denetim yaptı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi'nin de katıldığı, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kentte atık dönüşümü yapan 170 tesisin tamamında inceleme yapıldı. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı. 12 tesisin faaliyeti durduruldu.

1 TEMMUZ'DAN BU YANA 6 İLDE 28 TESİS KAPATILDI 153,5 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Adana'nın yanı sıra Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da Bakanlık ve il müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 1 Temmuz'dan bu yana Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı su ve deniz kirliliği ile atık konulu 1.396 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 Tesise 153 milyon 599 bin 814 tutarında ceza uygulandı. Ayrıca 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.