Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda iki ayrı kabin bagajında toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirdi. Operasyonun devamında bir şüpheli Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanırken, bir şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, risk analizi, hedefleme, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. İlk olarak 13 Eylül 2026'da Cancun-İstanbul seferiyle Türkiye'ye gelen bir yolcu mercek altına alındı.

Yolcunun kabin bagajında yapılan aramada, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi.

OTEL ODASINDAN 25 KİLO 160 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Soruşturmayı genişleten Gümrükler Muhafaza ekipleri, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceledi. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir kişiye teslim ettiği belirlendi. Valizi teslim alan kişinin kaldığı otelde gerçekleştirilen aramada ise 25 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

Böylece iki ayrı kabin bagajında yapılan aramalarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu değerlendirildi.

BİR ŞÜPHELİ PİLOT KIYAFETİYLE KAÇTI

Operasyonun devamında şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı tespit edildi. Yapılan takip sonucunda bu kişinin yurt dışına çıktığı belirlendi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı. Diğer firari şüphelilerden birinin ise demiryoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin ilgili birimlerle koordineli çalışması sonucu şüpheli, 15 Eylül 2026'da Kapıkule'de yakalandı.

Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin yakalandığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında ise uluslararası kırmızı bülten çıkarılması için adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Ticaret Bakanlığı uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin risk analizi, teknolojik takip sistemleri, saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonla kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.