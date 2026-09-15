Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu ve 'Dünya 5'ten büyüktür' vurgusu yaptı. Erdoğan, 'Coğrafyamızın krizlerle boğuştuğu bir dönemde milletimizi tehlikelerden uzak tuttuk' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı ardından AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyanın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milleti tehlikelerden uzak tuttuklarını belirtti.

'GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ GENÇLER HAZIRLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlere hitap ederek, 'Yarın, Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz' dedi. Erdoğan, gençlerin taşıdığı mesuliyetin bilinciyle ülkeye ve millete en güzel şekilde hizmet edeceklerine inandığını kaydetti.

'GENÇLİĞİ SİYASETİN MERKEZİNE ALMAK BİR İRADE MESELESİDİR'

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre gençliğin, 'Bir devam ve beka halkası, geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı' olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman gençliğin her şeyden önce inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davasının olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Erdoğan, 'Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir' diye konuştu.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini tekrar ederek, bunun bir irade meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek, İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını belirtti.

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 15 Temmuz ile ilgili bir soru üzerine, 'Terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı' dedi. Erdoğan, gençlerin 'Asırlık Gece' dizisini izlemelerini tavsiye ederek, 25 yıllık AK Parti tarihinde hiçbir şeyin geride kalmadığını ve güçlü bir gençlik inşa ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarının sayısının 10'a ulaştığını belirterek, 'Ayrı bir mutluluk' dedi. Erdoğan, bir genç tarafından kendisine yöneltilen soru üzerine, torunlarına hediye alırken kolayca ikna olduklarını ve mutlu bir şekilde ayrılırlarını söyledi. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türküye eşlik etmesi ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in Erdoğan'a 'İstiklalden İstikbale' temalı dijital bir tablo hediye etmesiyle sona erdi.