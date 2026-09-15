Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ile HAVELSAN arasında imzalanan KOVAN-Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı Protokolü kapsamında 500 gencin eğitimine yaklaşık 45 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının artırılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla önemli bir iş birliğinin hayata geçirildiğini duyurdu.

KOVAN-Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında İŞKUR ile HAVELSAN arasında protokol imzalandı. Programla, Türkiye açısından stratejik öneme sahip savunma sanayisinde nitelikli ve yetkin iş gücünün artırılması hedefleniyor.

500 GENCE EĞİTİM DESTEĞİ

Protokol kapsamında 500 gencin eğitimi için yaklaşık 45 milyon liralık kaynak ayrıldığını belirten Bakan Işıkhan, programın, gençlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, iş birliğiyle aynı zamanda gençlerin istihdamına katkı sunulacağını belirterek, savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.