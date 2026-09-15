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İlçe emniyet müdürlerinin yeni görev yerlerinde en kısa sürede çalışmalarına başlayarak bölgedeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerini koordine etmeleri bekleniyor.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Keşan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Serkan Arpak getirilirken, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise İpsala İlçe Emniyet Müdürü olan Serdar Göriş atandı.

Yeni görev dağılımına göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Enez İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Süleyman Trak atandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında Emniyet Müdürlükleri arası rotasyon tamamlandı.

Edirne'nin İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde gerçekleştirilen atama kararlarıyla birlikte üç ilçe emniyet müdürünün görev yerleri değişti.

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