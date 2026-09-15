Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Kamu Mahrem Yapılanması ve Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılığın koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 27 şüpheli belirlendi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 15 Eylül 2026 tarihinde Ankara merkezli 15 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.