Edirne'nin İpsala ilçesinde, evinde temizlik yaptığı sırada bardaktaki çamaşır suyunu su sanarak içen bir vatandaş fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, İpsala'nın Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız başına temizlik faaliyetleri yürüten kişi, mutfak tezgahının üzerinde bulunan bardağın içerisindeki sıvıyı fark edemeyerek su zannedip içti. Kısa süre sonra yaşadığı ani rahatsızlık ve ağız ile boğaz bölgesinde hissettiği tahriş üzerine sıvının su değil çamaşır suyu olduğunu anladı.

Durumun ciddiyetini fark eden vatandaş, kendi imkanlarıyla İpsala Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerine ifade veren vatandaş, zehirlenme olayının tamamen dalgınlık sonucu gerçekleştiğini, olayda herhangi bir kasıt veya kimsenin kusurunun bulunmadığını belirterek şikayetçi olmadığını bildirdi.

Yetkililer, özellikle ev temizliği sırasında kimyasal maddelerin orijinal ambalajları dışında farklı kaplara (bardak, şişe vb.) konulmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.