Adana Büyükşehir Belediyesi; Karataş sahilinde çevre temizliği gerçekleştirdiADANA (İGFA) - Daha temiz Adana, daha temiz gelecek için; suyun, toprağın, atmosferin; geniş tanımıyla doğanın korunması amacıyla çalışan ve bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına çaba harcayan Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş sahili ve çevresinde atık toplandı, çöp ve atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmaması konusunda mesaj verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından çevre bilincinin arttırılması amacıyla yapılan temizliğe Karataşlılar ve Karataş Belediyesi personeli katıldı. Çevre temizliğinde 600 kilogram atık, doğadan toplanarak imha edildi.