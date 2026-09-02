Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından organize edilen Fuar38'i ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Hatay Medeniyetler Zafer Bayramı Kayseri Konserine de katılan Başkan Büyükkılıç, fuar alanında hemşehrileri ile sohbet ederek, Kayserililerin coşkusunu paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38'de hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç'a Fuar38 ziyaretinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti.

Fuar alanında vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, alanda kurulan stantları tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fuar38'de gerçekleştirilen Hatay Medeniyetler Zafer Bayramı Kayseri Konserine de katıldı.

Konserde vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, 'Böyle güzel organizasyonlara imza atan Kocasinan Belediye Başkanımızı ve onun kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, bizlere bu hizmet fırsatlarını veriyorsunuz sizlere minnettarız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 5-13 Eylül'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni de hatırlatarak, tüm Kayserilileri festivale davet etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da teşriflerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın bizlerle birlikteler. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum' dedi.

Fuar alanında özellikle çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, sohbet ettiği bir çocuğu bisiklet hediye ederek sevindirdi. Minik çocuk Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç ise minik kız çocuğunun elini öperek yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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