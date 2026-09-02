Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri Projesi'nde teslim heyecanı yaşanıyor. 144 daireden oluşan proje, hak sahiplerine modern, konforlu ve planlı bir yaşam alanı sunmaya hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan konutlarda anahtar teslimi için gün sayılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti güvenli yarınlara taşımak amacıyla bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürürken diğer yandan güvenli, donanımlı ve modern yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından Kartepe'de hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri Projesi'nde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve anahtar teslimi için gün sayan daireler, kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.

HAK SAHİPLERİ YENİ YUVALARINA KAVUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri Projesi'nde anahtar teslimi için geri sayım başladı. Modern yaşam alanlarıyla dikkat çeken projede, 12 blokta yer alan 144 daire için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hak sahiplerinin uzun süredir beklediği teslim sürecine geçilirken, dairelerin ön teslimleri belirlenen program doğrultusunda başlayacak. Hak sahipleri, gerçekleşecek teslim töreni kapsamında davet edilerek dairelerini teslim alacak.

KARTEPE'NİN YENİ YAŞAM MERKEZİ

Kartepe'nin gelişen bölgelerinden Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, modern mimarisi, planlı yaşam alanları ve konutlarıyla bölge sakinlerine konforlu bir yaşam imkânı sunmayı hedefliyor.

Anahtar teslim süreciyle birlikte hak sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Kent Konut A.Ş. tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte projede artık son aşamaya gelinirken, ön teslimlerin ardından hak sahiplerinin dairelerine yerleşme süreci de başlayacak.

ÇEVRE DOSTU DONATILARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Kartepe Evleri, çevre dostu uygulamaları, yeşil alanları ve modern sosyal donatılarıyla yalnızca bir konut projesi değil, sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Toplam 16 bin 800,74 metrekare alan üzerine inşa edilen Kartepe Evleri, modern mimarisi ve çağdaş yaşam donatılarıyla sakinlerine konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor. Geniş yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri, açık otopark alanları, elektrikli şarj istasyonları, Güneş Enerji Sistemi (GES), çocuk oyun alanları ve su deposu altyapısı gibi yaşamı kolaylaştıran donatılar yer alıyor.