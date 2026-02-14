Amatör sporun gelişimini desteklemek amacıyla kulüplere 18.000.000 TL nakdi yardım ve 35.560 adet spor malzemesi desteği sağlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeydan Karalar'ın uzun süre önce başlattığı ve periyodik olarak devam ettirdiği üzere, amatör spor kulüplerinin yanında olma geleneğini sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Engin Kamber, amatör spor kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi bildiklerini belirten Güngör Geçer, sporun tabana yayılması ve gençlerin spora erişiminin artırılması için amatör kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Güngör Geçer şunları söyledi: 'Spor kötü alışkanlıkların, uyuşturucu ve benzer bağımlılıkların panzehridir. Spora Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem vermekteyiz. Adana'yı Sporun Başkenti yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Adana'daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcular katılıyor, spor turizmi giderek gelişiyor. Adana Büyükşehir Belediyemizin spor organizasyonları her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleşiyor. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Varda Ultra Trail Koşusu Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli organizasyonları haline geldi.

Spora vermiş olduğumuz desteklerle büyük kulüplere önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık, milli sporcular yetiştirdik. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiriyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı 47 sahanın düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. Amatör Spor Kulüplerimize 18.000.000 TL Nakdi Yardım desteği sağlayacağız. Bu yardımımıza ek olarak 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz.'