Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. Haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı orta oyuncusu Dana Rettke karşılaşmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: 'Normal sezonun sonuna yaklaştıkça her maç daha da önem kazanıyor. Sahaya gücümüzü ve oyun tarzımızı yansıttığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hâlâ gelişmeye devam eden bir takımız ve bu da sezon ilerledikçe bizi daha da heyecanlandırıyor. Seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum. İstanbul'a galibiyetle dönmek istiyoruz.'

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarında:

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması bugün saat 14.00'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.