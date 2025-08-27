Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Temmuz’da Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının temel atma töreninde müjdesini verdiği Gaziantep Personel Eğitim Merkezi ile ilgili detayları paylaştı.GAZİANTEP (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Personel Eğitim Merkezi’nin yapım ihalesinin 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Gaziantep’te önemli bir projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep Personel Eğitim Merkezinin yapım ihalesini yarın gerçekleştireceğiz.” ifadesini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1960623233654300965

Gaziantep Personel Eğitim Merkezinin depreme dayanıklı ve teknolojinin son imkânlarıyla yapılacağını belirten Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında, "Depreme dayanıklı, teknolojinin son imkânlarının kullanılacağı Personel Eğitim Merkezimiz; toplam 28 bin 554 m² kapalı kullanım alanı, 303 oda, 30 kişilik, 60 kişilik ve 104 kişilik sınıflar, uygulama derslikleri, 300 kişilik konferans salonu, 162 araçlık otoparktan oluşacak. Gaziantep'imize çok yakışacak olan bu önemli eserin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.