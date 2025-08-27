İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtularak kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke haline geldiğini duyurdu. Çelik Kubbe sistemi, Millî Teknoloji Hamlesi’nin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği tarihî dönüşümle küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı paylaşıma göre, köklü devlet geleneğinden ilham alan Türkiye, bir zamanlar dışa bağımlı olduğu savunma sanayii alanlarında bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma ulaştı.

Kara, deniz, hava ve uzay alanlarında elde edilen millî başarılar, Türkiye’nin güvenliğini teminat altına alırken, küresel ölçekteki etkisini de güçlendiriyor.

Bu başarıların en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe sistemi, Millî Teknoloji Hamlesi’nin sembolü olarak öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE iş birliğiyle geliştirilen Çelik Kubbe, alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı kademeli koruma sağlayarak Türkiye’nin hava savunma kapasitesini üst düzeye taşıyor.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu dönüşümün, yerli ve millî teknolojilere dayalı bir vizyonun sonucu olduğunu vurguladı.

