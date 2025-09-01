İstanbul'da Adalar ve Kartal-Kadıköy kıyı şeridi arasındaki Marmara Denizi’nin kritik ekosistemini korumak için 2012’den beri uygulanan endüstriyel balıkçılık yasağına, küçük ölçekli balıkçılar, çevreciler ve STK’lar tam destek verdi. Yasak kaldırma talepleri “Marmara’ya ihanet” olarak nitelendi.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi’nin en verimli balık meralarından olan Adalar (Prens Adaları) ile Kartal-Kadıköy kıyı şeridi arasındaki deniz alanı (Harita-104), 2012’den beri endüstriyel balıkçılığa, özellikle gırgır avcılığına kapalı.

Bu bölgenin ekolojik koruma alanı ve biyolojik çeşitlilik açısından kritik önemine dikkat çeken küçük ölçekli balıkçılar, çevreci STK’lar ve Adalar’daki kent konseyleri, yasağın devamı için ortak bir bildiri yayımladı.

“YASAK, BALIK TÜRLERİNİ VE GEÇİM KAYNAĞINI KORUYOR”

Caddebostan, Kınalıada, Büyükada, Sedef Adası ve Kartal sahilini kapsayan alanda uygulanan yasak, lüfer, palamut ve kofana gibi türlerin çoğalmasını sağladı.

Bildiride, yasağın Marmara’nın hassas ekosistemini ve deniz tabanını koruduğu, küçük ölçekli balıkçıların geçimini güvence altına aldığı vurgulandı. Ancak, her av sezonu öncesi bazı endüstriyel balıkçılık lobilerinin “yasak kalksın” taleplerine karşı, bu girişimler “Marmara’ya ihanet” olarak nitelendi.

KARARLILIK MESAJI

Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada Su Ürünleri Kooperatifleri ile Burgazada, Heybeliada, Maden ve Nizam Mahalle Meclisleri, yasağın korunması için tavizsiz bir duruş sergilediklerini duyurdu. Bildiride, “Adaları ve kıyıları yaşam alanı olarak benimseyen bizler, yasağın kaldırılmasına karşıyız. Marmara’nın balık havzası korunmalı” denildi.