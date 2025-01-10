İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, mahallelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve bunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı “Açık Ofis” uygulamasını bu kez Arap Hasan Mahallesi’ne taşıdı. Engelli Parkı’nda kurulan Açık Ofis’te vatandaşlarla buluşan Başkan Kınay, anında müdahale çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.İZMİR (İGFA) - Başkan Kınay, sabah saatlerinden itibaren Arap Hasan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek hem onların taleplerini dinledi hem de çözümler üretti. Açık Ofis kapsamında, iş arayanlara destek sunan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ve vatandaşların dilek ve şikâyetlerini iletebildiği Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) de parkta hizmet verdi.

Muhtarlarla buluştu

Açık Ofis’te Başkan Kınay’a Arap Hasan Mahalle Muhtarı Funda Karakaş’ın yanı sıra çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti. Basın Sitesi Muhtarı Berna Soykan, Bahçelievler Muhtarı Mehmet Kösen, Vatan Muhtarı Temel Doğru, Esenlik Muhtarı Zakir Çin, Reis Muhtarı Ali Şen, Doğanay Muhtarı Bilgenur Birdal ve Bahar Muhtarı Özen Güzel, Başkan Kınay’la birlikte mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Başkan Kınay ve muhtarlar, mahallelerin gelişimi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaş memnuniyeti

Gün boyunca mahalle sakinleriyle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Kınay, her iki haftada bir farklı mahallelerde düzenlenecek olan Açık Ofis uygulamasıyla Karabağlar halkıyla daha yakın iletişim kuracaklarını söyledi. Başkan Kınay, “Bu uygulamayla sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözümler geliştiriyoruz. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi bize güç veriyor” dedi.