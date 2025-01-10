Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Hacı Lütfullah Camiinde Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Hacı Lütfullah Camisinde Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

BEREKET SOFRASI HER HAFTA FARKLI BİR MAHALLEDE, FARKLI BİR CAMİDE KURULUYOR

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her hafta Cuma sabahı bir mahallemizde, bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları da bir vesile kılıp vatandaşlarımızla gitmişken bizlere bir soruları varsa onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada, meclis üyelerimizi, AK Partimizin kıymetli yöneticileri, Kent Konseyi Başkanımız, muhtarımız burada. Bizler çok uzun uzun konuşmaya gelmedik. Yapılan da yapılmayan da zaten halkımız tarafından görülüyor. Bizler öncelikle sizleri dinlemeye geldik” dedi.

GÖREN GÖZÜMÜZ OLUN

Vatandaşlara belediyenin gören gözü, duyan kulağı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Taban, “Vatandaşlarımızdan bir isteğimiz ve beklentimiz var. Burada sizleri dinliyoruz ancak burada olmadığımız zamanlarda da sizin bizlere bildirimde bulunmanızı istiyoruz. Mahallenizde, sokağınızda, şehrimizin herhangi bir noktasında varsa eğer bir talebiniz, öneriniz, şikayetiniz, sorunları giderecek fikriniz bunları bizlere iletin. Kurduğumuz sistemler üzerinden, farklı iletişim kanallarından bu 153 olur, WhatsApp hatlarımız olur hangisi kolayınıza geliyorsa… Sahada yaşadığınız gördüğünüz şeyleri lütfen bizlere bildirin” şeklinde konuştu.