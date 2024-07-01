Sompo Sigorta, Samuraylar Kulübü’ne üye acenteleri ile 10-13 Haziran 2024 tarihleri arasında İskoçya’ya düzenlediği yurt dışı seyahatinde buluştu.İSTANBUL (İGFA) -Sigortacılık sektörünün öncü markası Sompo Sigorta,acentelerine yönelik motivasyon ve iletişim çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılından beri acentelerini benzersiz seyahat deneyimleri ve farklı ayrıcalıklarla buluşturan ‘Samuraylar Kulübü’, 2024 yılının ilk seyahatini gerçekleştirdi.



Haziran ayında İskoçya’ya düzenlenen gezide, yüksek performans gösteren acentelerden oluşan Samuraylar Kulübü üyelerine, Sompo unutulmaz anılarla dolu bir seyahat sundu. 10-13 Haziran 2024 tarihleri arasında Edinburgh’a gerçekleştirilen geziye Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur’un yanı sıra, Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Çetinkaya, Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer ve Pazarlama Başkanı Onat Dalaş da katıldı. Orta çağ tarih ve sanatının, İskoçya’nın eşsiz doğal güzellikleriyle birleştiğigezide acenteler, birbirleriyle olan iletişimi kuvvetlendirirken yeni bir kültür tanıma fırsatı buldu.

Orta çağ geleneklerini hala yaşatan Edinburgh’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı bulan acenteler, 4 gün süren seyahatte birçok etkinliğe katıldı. Panoramik şehir turu ile başlayan gezi, Edinburgh Kalesi ziyareti ve ünlü İskoç yemeklerinin tadımı gibi çeşitli aktivitelerle devam etti.