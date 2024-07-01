Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bünyesindeki çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri’nin en büyük asfalt plenti dikkat çekiyor. Yerli ve milli asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve yapılan hizmetlerle ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Daha geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mevsim itibariyle ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar oluşturuyoruz. Bunları yaparken de 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip, teknolojik donanımıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan plent ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor.” diyerek noktaladı.