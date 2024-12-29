Amerika'da H5N1 kuş gribi salgını yayılmaya devam ederken Iowa'da ilk insan vakası görüldü. Oregon'da ise bir evcil hayvanın ölümüne neden oldu ve bir marka yaş mamalarını geri çağırdı. California'da ise salgına karşı olağanüstü hal ilan edildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) H5N1 kuş gribi salgını ile mücadeleye devam ederken, Iowa eyaletinde ilk insan vakası 20 Aralık'ta tespit edildi.

Lowa Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HSS), ticari bir kümes hayvanı çiftliğinde çalışan bir kişinin, hastalığa kümes hayvanlarıyla yakın temastan maruz kaldığını bildirdi.

Hastanın hafif semptomlar gösterdiği, tedavi gördüğü ve iyileştiği belirtildi.

Söz konusu vaka ile birlikte, 2024'te ABD'de toplamda 65 kuş gribi vakası kaydedildi ve salgın dokuz eyalette daha doğrulandı. Iowa Eyalet Hijyen Laboratuvarı tarafından yapılan testler, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulandı.

OREGON'DA BİR KEDİ HAYATINI KAYBETTİ: YAŞ MAMALAR GERİ ÇAĞRILDI

Oregon’da ise, kuş gribi nedeniyle bir evcil kedi hayatını kaybetti. Oregon Tarım Departmanı, kedinin H5N1 virüsüne Northwest Naturals marka yaş mama nedeniyle yakalandığını açıkladı. Yaş mama, kuş gribi virüsü nedeniyle 24 Aralık’ta geri çağrıldı ve ABD’nin 12 eyaletinde ve Kanada’nın British Columbia eyaletinde satışa sunulmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu yıl 65 kuş gribi vakasının görüldüğünü bildirdi. Louisiana eyaletinde kaydedilen ciddi bir vakada, virüsün insandan insana geçmediği ve enfekte kişinin kümes hayvanlarıyla temasa geçtiği belirtildi.

California'da kuş gribi hızla yayılmaya devam ederken Vali Gavin Newsom eyalette olağanüstü hal ilan etti.

SÜT TEDARİKİ TEST EDİLİYOR

Öte yandan ABD hükümeti, ülke genelinde süt tedarikini test etme kararı aldı. Şu an için ABD’nin 16 eyaletinde 900 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bildirildi. Kuş gribi, kuşlardan insanlara bulaşan bir hastalık olup, genellikle yalnızca enfekte hayvanlarla yakın temasta olan kişileri etkiliyor. Ancak son vakalar, virüsün yayılma hızını ve etkisini artıran yeni önlemlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.