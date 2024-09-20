ABD'de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik maaşı başvuru sayısı, 14 Eylül ile biten haftada bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 12 bin düşüşle 219 bin olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, U.S. Department of Labor'un kaynak göstererek ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurusu sayısını yayımladı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, işsizlik maaşı başvuru sayısı 219 bin olarak açıklandı.

ABD'de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik maaşı başvuru sayısı, 14 Eylül ile biten haftada bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 12 bin düşüş kaydetti.

Bir önceki haftanın seviyesi ise bin artışla 230 binden 231 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 3 bin 500 düşüşle 227 bin 500 oldu.