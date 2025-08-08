Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının artması nedeniyle Başkent genelinde üreyen haşere ve vektör unsurlarına karşı etkin bir şekilde ilaçlama hizmeti vermeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), halk sağlığı için hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve BelPlas AŞ’nin haşere ve vektör unsurlarına karşı birlikte yürüttüğü ilaçlama çalışmaları; bin 423 mahallede 57 araç 230 personelle kapsamlı ve etkin şekilde sürdürülüyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla da birlikte özellikle Polatlı gibi tarım faaliyetlerinin ve hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerde de detaylı ilaçlama çalışması yapılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla hayvanların ve yetiştirilen tarım ürünlerinin de haşere ve vektörlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçiliyor.

1423 MAHALLEDE 57 ARAÇ, 230 PERSONELLE ARALIKSIZ ÇALIŞMA

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ilaçlama hizmeti için şu bilgileri verdi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde üreyen haşere ve vektör unsurlarına karşı halkımızın sağlığını korumak amaçlı çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte ilimiz genelindeki bin423 mahallede 57 araç, 230 personelle başta hayvancılık işletmeleri, çöplük alanlar, yeşil alanlar, sucul alanlarda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.”