EGO Bisiklet Kampüsü aynı gün engelli bireyler için de bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Engelli bireylerin hareketlilik düzeyini artırmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından katılımcılar, yanlarındaki yol arkadaşları eşliğinde tandem (ikiz) bisikletlerle sürüş deneyimi yaşadı.

“Herkes için Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu öğrencileri, “Öğrenciler İçin Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi” nde bir araya geldi. Öğrenciler verilen teorik eğitimin ardından parkurda bisiklet sürüşü yapmanın heyecanını yaşadı.

ÖĞRENCİLERE VE ENGELLİ BİREYLERE SÜRÜŞ EĞİTİMİ

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nı dolu dolu bir programla kutluyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta kapsamında EGO Bisiklet Kampüsü’nde öğrenciler ve engelli bireylere yönelik bisiklet eğitimleri düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında EGO Bisiklet Kampüsü’nde öğrencilere ve engelli bireylere güvenli bisiklet sürüş eğitimleri vererek farkındalık oluşturdu.

