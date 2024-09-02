Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesine destek veren 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan boş alanı tek başına temizledi.BURSA (İGFA) - Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projesi ile ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Osmangazi Belediyesi’nin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından hem takdir hem de destek görüyor.

Vatandaşların oturdukları mahalleyi belediye ekipleri ile birlikte temizlemesini hedefleyen proje, ilçe genelinde hızla yayılıyor. Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projesine destek veren Demirtaş Dumlupınar Mahallesi sakinlerinden 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, oturduğu mahallede yer alan boş alandaki çöpleri tek başına topladı.

Alandan onlarca torba çöp toplayan Nefise teyze, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir fayda sağladı. Osmangazi Belediyesi, bu duyarlı hareketinden dolayı Nefise Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Nefise teyzeye teşekkür plaketini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın adına Emlak ve İstimlak Müdürü İsmail Din, verdi.

Oturduğu mahalleyi temizlemekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Nefise Yılmaz, “Evde oturmayı çok sevmiyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşıyorum. Dolaşırken de gördüğüm çöpleri topluyorum. Mahallemizin temiz olmasını seviyorum. Boş arsanın içerisinde çöpler olduğunu görünce de hemen temizlemeye başladım. Çok fazla çöp atmışlar. Sokaklarımızı çöp atarak kirletmeyelim. Belediyemiz her yere çöp konteynerleri koyuyor. Çöpleri oraya atalım” dedi.

“SOKAKLARI EVİNİ TEMİZLER GİBİ TEMİZLİYOR”

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Topaloğlu, Nefise teyzenin mahalleyi sanki evini temizler gibi temizlediğini belirterek, “Nefise teyzeyi bazen elinde bir torba ile çöpleri toplarken görürsünüz, bazen de elindeki bir bıçak ile mahalledeki ağaçları budarken. Sokakları sanki evinin içerisini temizler gibi pırıl pırıl yapıyor. Herkesin Nefise teyze gibi duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi lütfen sokaklara atmayalım” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, “Nefise teyzeyi her gün sokakları temizlerken görüyoruz. Bu yaşında, sokaklara atılan tüm çöpleri toplayarak mahallemizi tertemiz yapıyor. Çevre bilinci olmayan insanlara örnek olmasını diliyoruz. Nefise teyzemizin hakkı ödenmez. İyi ki var” ifadelerini kullandılar.

