İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8’i yabancı uyruklu 46 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarının sonuçlarını açıkladı.

“Kalkan” adı verilen operasyonlarda, 8’i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1963460772891091433

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Göç İdaresi personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, göç konusunu düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarında, mavi vatan her yerinde ve 81 ilin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz şekilde mücadele ettiklerini söyledi.