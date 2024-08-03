Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Nevşehir’de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Nevşehir Belediyesi tarafından, vatandaşlara gül suyu, lokum ve su ikramında bulunuldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Kurşunlu Cami’de Cuma namazı öncesinde tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Cuma namazının ardından ise geçtiğimiz gün İran’da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında vatandaşlara Nevşehir Belediyesi görevlilerince su, gül suyu ve lokum ikramında bulunuld