Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 135 yıl önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu askerin adını anıtla yaşatıyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi’nin talebi üzerine hayata geçirilen anıt, Trabzon’un şehitlerine duyduğu minnetin simgesi olarak yükseldi. Başkan Genç, “Bu elim olayda 607 kahraman denizcimiz şehit düşmüş, onların 71’i Trabzonlu hemşehrilerimizdir. Bu aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Ortahisar’da yükselen bu anıtla birlikte Trabzon’un evlatlarının isimleri ebediyen yaşatılacak” dedi.

TEZCAN’DAN TEŞEKKÜR VE DAVET

Dernek Başkanı Ahmet Tezcan, Başkan Genç’e teşekkür ederek tüm vatandaşları açılış törenine davet etti. Anıt, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek törenle halkın ziyaretine açılacak.

135 YIL ÖNCE YAŞANAN TARİHİ FACİA

Ertuğrul Fırkateyni, Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya’ya dostluk nişanesi olarak gönderilen heyeti taşıyordu. 16 Eylül 1890’da dönüş yolunda Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan gemi kayalıklara çarparak battı. 607 mürettebatın şehit olduğu kazada, yalnızca 69 denizci sağ kurtulabildi. Şehitler arasında 71 Trabzonlu asker de yer alıyordu.