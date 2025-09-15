Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Hayat Timi Cankurtaran Grup Amirliği 75 fedakâr çalışanıyla Karadeniz'in incisi Karasu, Kocaali, Kaynarca sahillerinde adeta gözünü bile kırpmadan mesai harcayarak gözyaşına müsaade etmedi. Sıfır kayıp hedefi gerçekleşti ve cankurtaran ekipleri bu sabah itibarıyla plajlardan çekildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun sona erdiği ana kadar adeta gözünü bile kırpmadan yürüttüğü nöbeti, büyük bir başarıyla sonuçlandırdı.

Sakarya'da "Hayat Nöbetçileri" olarak bilinen Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, Türkiye'de Karadeniz sahillerinin incisi olarak bilinen Karasu, Kocaali, Kaynarca Sahilleri'nde mesaisini tamamladı.

54 KİLOMETRELİK SAHİL HATTI

46 farklı kule, 54 kilometrelik sahil hattında adeta nefes bile almadan görev yapan Hayat Timi, 75 fedakâr cankurtaran görevlisiyle kuzey sahillerinde tatilcilere nefes oldu.

Plajlarda ellerinde telsizle "sıfır kayıp" hedefi için çalışan ekipler toplamda 484 kişiyi dalgaların arasından, ölümün kıyısından kurtardı. Görev boyunca hiç boğulan olmadı, hedef başarıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan sahile birlikte geldiği yakınlarından koparak uzaklaşan, kaybolan 132 çocuk sağlıklı bir şekilde bulunarak ailelerine kavuşturuldu.

GÖZYAŞI AKMADI

7 jet ski, 1 zodyak bot, 2 ATV ve 4x4 araçlarıyla sahilleri bir an olsun boş bırakmayan ekipler, 1 Haziran'da başlayan hayat nöbetinde yüzlerce hayata dokunarak acıya hiçbir gün müsaade etmedi. Cankurtaranların çabaları sayesinde Sakarya'nın tatil kentlerinde gözyaşı akmadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli ve İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, sezonu başarıyla tamamlayan cankurtaran ekibi ile bir araya geldi. Selamet, "Tatilin ilk gününden bu yana, vatandaşlarımızın hayatı için gerçekten çok yoğun bir mesai harcandı. 54 kilometrelik sahil şeridinde gözünü bir saniye olsun denizden ayırmayan ve bu hedefe başarıyla ilerleyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletiyorum. Sakarya'mız Türkiye'nin en güvenli tatil beldelerine sahip bir destinasyondur. Büyükşehir olarak bu konuda ülkede sayılı alt yapı ve ekiplerden birine sahibiz. İnşallah önümüzdeki yaz ayında da yine sahillerde can güvenliği için görev başında olmaya devam edeceğiz" dedi.