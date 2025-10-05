İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Türkiye Acil Tıp Derneği, çoğu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde sahada görev yapan 20 kentten 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmeni İzmir'de buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) öncülüğünde, İstanbul, Antalya, Bursa, Erzurum, Adana'nın da aralarında yer aldığı 20 şehirden 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmen İzmir'de buluştu.

6 Şubat 2023'teki merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde sahada görev alan sağlıkçılar, olası afetlerde daha donanımlı olmak, daha fazla hayat kurtarmak için bu kez tatbikatta bir araya geldi. Sağlıkçılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda acil durum eğitiminin verildiği Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatına katıldı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri ile düzenlenen tatbikatta, çok amaçlı kapalı alan yangın ve arama kurtarma eğitim simülasyonunda tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği kapalı alanda çıkan yangın nedeniyle içeride birileri mahsur kaldı. Yine senaryo gereği yaralıların yardım çığlıkları yükseldi. Panik ve korkunun hakim olduğu alanda siren sesleri insan sesine karıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından sağlıkçılar yaralıları alandan çıkardı.

TATBİKATA AFAD DA KATILDI

Tatbikata İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Senaryo gereği itfaiye ekipleri endüstriyel yangın eğitim simülasyonunda da alevlere müdahale etti. Panik ve heyecan duygularının aynı anda yaşandığı tatbikatta, AFAD koruyucu kıyafetleri ile tehlikeli kimyasal maddeden etkilenenleri kurtararak güvenli bölgeye aldı.

Kentsel arama kurtarma enkaz eğitim simülasyonunda da gerçeği aratmayan bir uygulama yapıldı. Yoğun yağmur altında düzenlenen tatbikatta, deprem anında enkaz altında kalanların kurtarılma anı canlandırıldı. Yaralıların yardım çığlıkları, gerçeğinden farksız değildi. Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Eşrefpaşa Hastanesi'nin mobil hastanesine taşınarak buradaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, tatbikata katılan sağlıkçıların büyük bir kısmının Kahramanmaraş depremleri sırasında farklı bölgelerde görev aldıklarını söyledi. Başak Bayram, 'O dönemi yaşayan, deprem bölgelerinde görev yapan hekimler olarak bir eksiklik olduğunu fark ettik. Sahada sağlık hizmeti sunan hekimlerin daha fazla tecrübe kazanması, bilgi ve becerilerini artırması gerektiğine kanaat getirdik. Bu çerçevede bir TATD girişimi olan Afet Okulu programı yapıldı. Bu program kapsamında 10 farklı ilde 243 acil tıp uzmanı eğitim aldı' dedi.