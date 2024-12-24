İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta'da aşırı yağış sebebiyle turuncu uyarı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün 6 ilde turuncu uyarı verildiği ifade edildi.

Paylaşımda, bu illerdeki vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı, köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı belirtildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1871398252462875106