Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında düzenlediği “Çocuk Maratonu” ve “Baby Run” etkinlikleri, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Spor kültürünün küçük yaşta benimsenmesi amacıyla hayata geçirilen etkinliklerde minikler ve bebekler aileleriyle unutulmaz bir gün yaşadı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporu yaşam kültürü haline getirmek amacıyla düzenlediği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun bu yıl beşincisini gerçekleştirirken, geleceğin sporcularını da unutmadı. Spor A.Ş. organizasyonuyla maraton coşkusunu tüm şehre yayan etkinlikte, çocuklar "Çocuk Maratonu" ile kıyasıya yarışırken, bebekler de "Baby Run" etkinliği ile renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde bugün gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi düzenlenen çocuk odaklı etkinlikler, kentte spora olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası Maratonun Kit Dağıtım Günleri kapsamında organize edilen “Çocuk Maratonu”, minik koşucuların büyük bir heyecanla start almasıyla başladı. Ailelerinin tezahüratları eşliğinde koşan çocuklar hem eğlendi hem de sporun birleştirici ruhunu doyasıya yaşadı. Etkinlik sonunda tüm çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

"Baby Run" etkinliğinde ise emekleyen bebekler piste çıktı. Ailelerinin yönlendirmesiyle minder üzerinde yarışan minikler, hem katılımcılara keyifli anlar yaşattı hem de çocuk gelişimi ve aile iletişimi açısından önemli bir sosyal etkinlik örneği oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için hayata geçirdiği tür projeler, Kayseri'nin "Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri" unvanına yakışır nitelikte olmaya devam ediyor.

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Parkurları

Öte yandan Kayseri'nin uluslararası arenadaki en büyük spor etkinliklerinden biri olan ve Soğanlı Vadisi temalı 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bugün gerçekleşecek. Bu yıl, 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, hem şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek hem de büyük ödüller için mücadele edecek. 21K parkurunun start noktası Ordu Evi önünde olacak ve maraton, Sivas Caddesi boyunca devam ederek şehir merkezi üzerinden sona erecek. 10K parkuru ise daha kısa ama aynı derecede heyecanlı bir rotaya sahip. Halk Koşusu parkuru, amatör sporcuların katılımına açık olup, şehri daha yakından görmek isteyenler için ideal bir seçenek olacak.

811 Yabancı Sporcu Yarışta Yer Alacak

Kayseri, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton ile spor dünyasının dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Organizasyona bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor. Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan’ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu yarışta yer alacak. Maratona katılan sporcular sadece spor yaparak sağlıklı bir yaşam deneyimi yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda toplam 1 milyon 864 bin TL’lik ödül için kıyasıya mücadele edecek.