Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda Yunuseli Mahallesi’ne yaptığı ziyaret sırasında kendisinden spor alanı isteyen gençlerin hayalini gerçekleştirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede gençlere verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Buradan nice başarılı sporcular yetişecektir. Mahallemiz için bu daha başlangıç” dedi.BURSA (İGFA) - Gençlerin konforlu ve güvenilir alanlarda geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir spor tesisi daha kazandırdı. Yunuseli Mahallesi’ne hizmete alınan spor alanı, 3 bin metrekarelik alanda inşa edildi. 30x50 boyutlarında futbol sahası, 4 adet soyunma odası, 1 adet kafeterya, 2 adet hakem odası, idari ofisler ve tuvaletlerin bulunduğu tesis, bölge için kapsamlı bir spor ve yaşam alanı olacak.

Tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlerin isteği yerine geldi Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 4 ay önce verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kültür, sanat ve sporun olmazsa olmazlar arasında olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Seçim döneminde ve seçimden sonra Yunuseli’ye yaptığımız ziyaretlerde gençler etrafımızı sarmıştı. ‘Bizim burada oynayacak bir yerimiz yok. Biz cadde ve sokaklarda top oynuyoruz. Bize de kızıyorlar ve oynatmıyorlar’ dediler. Muhtarımızla bir araya geldik ve ‘Acilen burada yer bulalım. Çocuklarımız sokaklarda değil, çim sahada ve tesisi olan bir yerde oynasınlar’ istedik. Hem dostluklar kuracakları hem sosyal ilişkiler kuracakları hem de aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Bugün tesisi açmanın mutluluğunu gençlerimizle birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

“Hayırlı olsun” Tesisin artık gençlere emanet olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Gençlerimiz ailesiyle bu tesislere gelsin. Tekrar hayırlı olsun. İnşallah buradan nice başarılı sporcular yetişecektir. Mahallemiz için bu daha başlangıç. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

“Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz” Gençlerin kötü alışkanlıklara yöneldiğini görmenin herkesi üzdüğünü belirten Başkan Bozbey, çocukları en iyi şekilde anlamının, doğru taleplerine çözüm bulmanın herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Bunun önüne geçmek için eğitimin, sporun, kültür ve sanatın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, “Bu amaçla bu tesisleri yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bursa’nın tamamında bu tür hizmetleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sanat eğitimi alabileceği kültürel mekanları yapılmasını da önemsiyoruz. İşte o zaman çocuklarımızı kazanmış olacağız. Çocuklarımızın iyi eğitim alması, kültür-sanatla buluşması, bir spor dalıyla uğraşması çok önemli. Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Geleceğimizi karartmayalım” diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine büyük destek Amatör spora yoğun destek verdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Bu yıl amatör spor kulüplerinin tamamının liglere katılabilmesi için gerekli olan parayı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na ödedik. Bunu da gençlerimiz için yaptık. Bu, Bursa’da ilk defa oldu. Bu sene tüm kulüpler maçlarına çıkabiliyor. Hayırlı olsun” dedi.

“Kangren haline gelmiş bir sorunu daha çözüyoruz” Yunuseli ve Hamitler bölgesinde 150 bine yakın nüfusun yaşadığını anlatan Başkan Bozbey, altyapıdan üstyapıya kadar birçok konuda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgedeki insanların aidiyet duygusunun gelişmesi için birçok alanda hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Biz Bursalıyız. Bursalıların gülümsemesini istiyoruz. Mahallemizde yine yıllardır kangren haline gelmiş bir sorunu daha çözüyoruz. Vatandaşlar, ‘Üzerinde yapımız var. Altında belediyenin hissesi var. Tapu bize ait değil’ diye sürekli şikayette bulundu. Bunu Meclis’te çözüyoruz. Sadece Yunuseli’de değil, kentin neresinde bu sorun varsa çözüyoruz. Tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle geçti. Büyükşehir Belediyesi’nde hissesi olan vatandaşlarımız gelsin vade farkı almaksızın 12’ye bölüyoruz ve hissesini ona veriyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Törene katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, DSP İl Başkanı Mehmet Seskır ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, yaptıkları konuşmalarda hizmetleri için Başkan Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hukukçu, siyasetçi, eski milletvekili, Bursa Barosu eski Başkanı Yahya Şimşek, Yunuseli’ne modern tesis kazandıran Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek tesisin hayırlı olmasını diledi.

“Mahalledeki karanlığın güneşi Mustafa Bozbey olacak” Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar da tesisin 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlattı. Gençlerin en azından bir spor veya sanat dalıyla meşgul olması gerektiğini belirten Sakar, “Büyükşehir Belediyesi, mahalleye sadece bir spor kompleksi kazandırmadı. 60 bin nüfusa sahip olan mahallenin 15 bin gencine umut oldunuz. Başkanımız Mustafa Bozbey’e çok teşekkür ediyorum. 100 yıllık mahalleye olmayan bir hizmeti getirdiğiniz için mahallem adına teşekkür ediyorum. Mevlana’nın bir sözü vardır. ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var’. Bu mahalledeki karanlığın güneşi Mustafa Bozbey olacaktır. Önümüzdeki günlerde de çok büyük hizmetler yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve diğer kurumların yöneticileri tarafından Başkan Bozbey’e günün anısına teşekkür plaketi verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler futbol sahasına geçerek gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği Başkan Bozbey, daha sonra topun başına geçerek penaltı çekti.