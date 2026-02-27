İstanbul'da yürütülen soruşturmada, sanal POS üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 671 milyon TL'lik mal varlığına el konulurken, iki şirkete kayyım atandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda HST Holding A.Ş. ve bünyesindeki HST Mobil A.Ş. mercek altına alındı.

SANAL POS ÜZERİNDEN YASA DIŞI GELİR TRANSFERİ

Soruşturmada, şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği ve bu cihazları 'Arfemisbet', 'Lunabet', 'BetsO' ve 'CasinoMetropol' isimli yasa dışı bahis/kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen alt üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu tespit edildi.

Bu siteler üzerinden elde edilen gelirlerin üç kişiye ait banka hesaplarına aktarıldığı, bu yöntemle yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiği değerlendirildi. 27 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere ve suçta kullanıldığı iddia edilen şirketlere ait taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, banka hesapları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Ayrıca HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş.'ye kayyım atanmasına karar verildi.

671 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu belirlendi. Böylece el konulan toplam mal varlığı değerinin 671 milyon 255 bin TL seviyesinde olduğu açıklandı. Başsavcılık, yasa dışı bahis ve bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.