Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saatte 472 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

ORDU (İGFA) - Sahil kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu Ordu'nun kırsal mahalleleri ise beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 70 cm'yi bulduğu Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içerisinde 472 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 49 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 15 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

Ordu'nun yüksek rakımlı ilçe mahalleleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde karın 130 cm'ye ulaştığı ilde karla mücadelede tedbiri elden bırakmadı.

Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle teyakkuzda olan ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi.

Buzlanma ve don riskine karşı özellikle gece ve sabah saatlerinde daha temkinli olunması çağrısında bulunan ekipler, vatandaşların belediye ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.