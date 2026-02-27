Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapalı mahalle yollarını açmak için harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışı dolayısıyla Tonya'da 4, Maçka'da 3, Çaykara'da 6, Dernekpazarı'nda 3, Araklı'da 8, Arsin'de 4, Sürmene'de 4 ve Köprübaşı'nda 8 olmak üzere 40 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. Gerekli tedbirleri aldık, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamasını, kış lastiği ve zincir kullanmalarını ayrıca yaşanabilecek olumsuzlukları Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirmelerini önemle rica ediyoruz' denildi.