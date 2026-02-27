TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile OECD arasında İstanbul'da kurulacak merkeze ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini öngören kanun teklifi kabul edildi. Görüşmelerde ekonomi, eğitim ve dış politika başlıkları öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında OECD İstanbul Merkezi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini içeren protokolün onaylanmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan milletvekilleri, hem OECD verileri hem de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal göstergeleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, OECD istatistiklerine atıfta bulunarak Türkiye'nin genç istihdamı ve gıda enflasyonu konusunda olumsuz bir tablo sergilediğini savundu. Kaya, gelir dağılımında adaletsizlikler bulunduğunu ifade etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise OECD ile işbirliğinin önemine dikkat çekerek, veriler ışığında geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin üniversite mezuniyet oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Akalın, bunun nitelik artışı anlamına gelmediğini dile getirdi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, OECD ülkelerinde çalışanların eğitim ve sağlık harcamalarını vergiden düşebildiğini belirterek, Türkiye'de benzer uygulamaların bulunmadığını ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda güçlü olmasını istediklerini belirterek, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda teklife destek verdiklerini hatırlattı. Tan, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de vurguladı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçtiğini anımsatarak, yaşananların unutulmayacağını söyledi. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ise İstanbul'un ev sahipliği yapacağı OECD merkezinin Türkiye'nin etkinliğini artıracağını ifade etti. Koçak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik politikalarının bölgesel gerilimi artırabileceğini belirterek, işbirliğini merkeze alan politikaların önemine işaret etti.

Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yapılan oylamada, OECD İstanbul Merkezi'ne ilişkin protokolün onaylanmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.